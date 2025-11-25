¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÒñ¤¯¡×¤È¤¤¤¦´Á»úÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©ÄË¤ß¤ä¶ì¤·¤µ¤òÉ½¤¹ºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢´Á»ú¤Î¡ÖÒñ¡×¤È¤¤¤¦»ú¤¬ÄÁ¤·¤¤¤¿¤á¡¢ÆÉ¤ßÊý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡Ä¡Ä¡Ö¤¦¤á¤¯¡×¤Ç¤·¤¿¡ª¡ÖÒñ¤¯¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ï¡¢¡Ö¶ì¤·¤ß¤äÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÄã¤¤À¼¤äÀ¼¤òÏ³¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¾¤¸¤Æ¡ÖÉÏ¤·¤µ¤äÉÔ¶ø¤òÃ²¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Á»ú¤Î¡ÖÒñ¡×¤Ï¡¢¡Ö