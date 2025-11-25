¥µ¥Ã¥«¡¼¸µ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢11Ç¯WÇÕÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îß·Êæ´õ¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËÜÅö¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÂçÀÚ¤ÊÊý¡×¤À¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñÂè13Âå²ñÄ¹¡¢ºÇ¹â¸ÜÌä¡¢Âç¿Î¤µ¤ó¡×¤Èµ­¤·¡¢Âç¿Î»á¤È¡¢É×¤ÇÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÄÔ¾åÍµ¾Ï»á¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÖÀÎ¡¢Âç¿Î¤µ¤ó¤Ï½÷»Ò°Ñ°÷Ä¹¤â¤·¤Æ¤¯¤À