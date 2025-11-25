¡Ú¿·²Ú¼ÒÅìµþ11·î25Æü¡ÛÆüËÜ¤Î¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀÐÇËÌÐ»á¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¡¢È·»³Í³µªÉ×»á¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¹ñ²ñ¤ÇÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÈãÈ½¤·¡¢È¯¸À¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø·¸²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÀÐÇË»á¤Ï23Æü¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢1972Ç¯¤ËÅö»þ¤ÎÅÄÃæ³Ñ±É¼óÁê¤¬Ë¬Ãæ¤·ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡ÖÎòÂåÀ¯¸¢¤Ï¡ØÃí°Õ¤·