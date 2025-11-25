¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¤¬25Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£3Ï¢µÙºÇ¸å¤ÎÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿24Æü¡¢ÅìµþÅÔÂ­Î©¶è¤Çµ¯¤­¤¿ÅðÆñ¼Ö¤Ë¤è¤ëË½Áö»à½ý»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÉÝ¤¤»ö·ï¤À¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿80Âå¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¡¢20Âå¤Î½÷À­¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷9¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ²£ÃÇÊâÆ»¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤ÆÌó100