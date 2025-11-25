Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¡¦¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÅìµþÂç²ñ¤Ç¡¢»°½Å¸©Îë¼¯»Ô½Ð¿È¤Î¸ÖÊýÎ¤ºÚÁª¼ê¤¬½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¡¦¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î·è¾¡¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÆüËÜÀª»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥Æ¥Ë¥¹¶¥µ»¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îë¼¯»Ô½Ð¿È¤Î¸ÖÊýÁª¼ê¤Ï¡¢Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥Ç¥Õ¥Æ¥Ë¥¹ÉôÌç¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢º£²ó¡¢¼«¿È½é¤Î¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î·è¾¡¤ÏÆüËÜÀªÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¸ÖÊýÁª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¡¦Âè2¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤·¤Æ¥¹¥È¥ì