Ê¡²¬¸©·ÙÈ¬È¨À¾½ð¤Ï25Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶è¹á·îÀ¾1ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å¤Ç20Æü¸á¸å3»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤Î¾®³ØÀ¸½÷»ù¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡ÖÈà»á¤¤¤ë¤Î¡©¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ´­µ¯¤·¤¿¡£ÃË¤Ï70Âå¤Î¤ä¤»·Á¡£¥°¥ì¡¼·Ï¤ÎË¹»Ò¡¢¥Ð¥éÌÏÍÍ¤Î¹õ¤ÈÎÐ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡¢Çò¿§¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£