Éü³è¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Ë¤ÏÁá²á¤®¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢ÃÓÅÄÍ¦ÂÀ¤¬2022Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¾Þ¶â¥·¡¼¥ÉÉüµ¢¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥­¥ó¥°67°Ì¤È·÷³°¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢¿äÁ¦¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤ÎÂç²ñ¤ò13°Ì¥¿¥¤¤Ç½ª¤¨¡¢Ìó327Ëü±ß¤ò²Ã»»¡£º£µ¨¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â¤¬1100Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°¤â59°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£³ÜÊÑ°Û¾É¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤­¤¿ÄÌ»»21¾¡¤Î¸µ¾Þ¶â²¦¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¤ò´î¤ÖÄÍÅÄ¤è