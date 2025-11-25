¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ËÌÀî·Ê»Ò¤ÈSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡¢11·î25ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø²ÐÍË¤ÏÁ´ÎÏ¡ª ²ÚÂç¤µ¤ó¤ÈÀéÄ»¤¯¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Âç¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¹¥Ñ¥¤7Ê¬¤Î1¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£ ¢£ËÌÀî·Ê»Ò¤Ï¥Ú¥ó¤È¡È¤¢¤ëÊª¡É¤ò´Ö°ã¤¨¤ëÅ·Á³¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø 2025Ç¯4·î¤ËÂ³¤­2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëËÌÀî¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¼ýÏ¿¤ÇÂçÃÀ¤¹¤®¤ëÎ©¤Á²ó¤ê¤òÏ¢È¯¡£¥á¥ó¥Ðー¤âÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÎÆ°¤­¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢ÊüÁ÷¸å¤ÏSNS¤Ç¤âÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥ó