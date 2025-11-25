±Ç²è¡Ø¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º2025 ¡ÁDETA¡ªWAO¡ªOKADA THE MOVIE¡Á¡Ù¤Î¸ø³«¡Ê2026Ç¯1·î6Æü¤è¤ê¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ¥·¥¢¥¿¥¹¿´ºØ¶¶¤Û¤«¡Ë¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡¦²¬ÅÄ·½±¦¤¬24Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡ÖBs Fan-Festa 2025¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Æ±ºî¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬µ¯¤­¤¿¾ìÌÌ¡Ä²¬ÅÄ·½±¦¤¬µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¡Ö½Ð¤¿¡ª¡×¡Ö¥¦¥ï¥©¡ª¡×²¬ÅÄ¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥Õ