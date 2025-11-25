¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡Ê23¡Ë¤¬24Æü¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄê12²óÀï¡Ê°æ¾åÂó¿¿ÂÐÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ë¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿¿¹ÏÆ¤ÏÀÄ¿§¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö·¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢·ãÆ®¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢°æ¾å¤ÈÆá¿ÜÀî¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê¤·¤Æ·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿¹ÏÆ¤ÏÎ¨Àè¤·¤ÆÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¿¹ÏÆ¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé