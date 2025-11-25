²ñ¼Ò¡ÖÆâÄê¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Æþ¼Ò¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥­¥ë¥·ー¥È¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡× ÆâÄê¼Ô¡Ê°Ê²¼¡ÖA¤µ¤ó¡×¡Ë¡Ö¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡× ²ñ¼Ò¡ÖÆâÄê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Þ¤¹¤Í¡× A¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆâÄê¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤ÏÌµ¸ú¤À¡×¤ÈÄóÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¤Î·çÇ¡¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆâÄê¼è¾Ã¤ÏOK¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£ °Ê²¼¡¢»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½Îã¤ò¤â¤È¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÊÛ¸î»Î¡¦ÎÓ ¹§¶©¡Ë »ö·ï¤Î·Ð°Þ ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ïー¥É