¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÈÈ¿Í¤Ï·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£ÍÍ¡¹¤Ê°ÕÌ£¤Ç¾×·âÅª¤ÊÈ½·è¤¬11·î17Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛÎ©Àî»ÙÉô¤Ç²¼¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯7·î22Æü¤ÎÁáÄ«¡¢Ìµ¿¦¡¦¾®ÊöÍÛ»ÒÈï¹ð¡Ê71¡Ë¤Ï¹ñÎ©»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÅö»þ102ºÐ¤À¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Î¼ó¤ò¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Ò¤â¤ÇÄù¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¡£¾®ÊöÈï¹ð¤Ï»¦¿Íºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢Î©Àî»ÙÉô¤ÇºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ17Æü¤Ë²¼¤Ã¤¿È½·è¤Ï¡ÖÄ¨Ìò3Ç¯¡¢ÊÝ¸î´Ñ»¡ÉÕ¤­¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè1²ó¡Ë¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤«