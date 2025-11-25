º£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ºå¿À¤Ë25Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©¤«¤é¡ÖÊ¼¸Ë¸©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¡×¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£°À°æ°ìÉ×µåÃÄ¼ÒÄ¹¡¢ÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê²ñÄ¹¤¬Æ±Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Ä£¤Ç¤ÎÂ£Äè¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ºØÆ£¸µÉ§¸©ÃÎ»ö¤«¤é½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÃæÌî¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏµåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀäÂÐ¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºòÇ¯¡ÊÉÔ¿¶¡Ë¤Î²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ­¤²¤Ë²óÁÛ¤·¤¿¡£µ­Ç°ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÒ»³¹©Ë¼¥¢¡¼¥Æ¥£