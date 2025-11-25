¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¶ä²Ï¡ÖMCG+01-02-015¡×¡£¤¦¤ªºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó3²¯4000Ëü¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤Ãæ¿´ÉôÊ¬¤ò¼è¤ê°Ï¤à±²´¬ÏÓ¡Ê±²¾õÏÓ¡Ë¤¬¤­¤Ä¤¯´¬¤«¤ì¤¿¡¢Ã¼À°¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¢¥ ¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¶ä²Ï¡ÖMCG+01-02-015¡×¡ÊCredit: ESA/Hubble & NASA and N. Grogin (STScI); Acknowledgement: Judy Schmidt - https://esahubble.org/images/potw1545a/¡Ë¡Û²èÁü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¹¤°