´ë¶È¤ä¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎÍø³²¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡ÖÀÇÀ©²þÀµ¡×¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Ç¡Ö²ò¡×¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµÄÏÀ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£³ÆÊýÌÌ¤Î°Õ¸«¤òµÛ¤¤¾å¤²¡¢µÄÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤ÇºÇ¸å¤Ë·èÃÇ¤¹¤ë¡½¡½¡£Ä¹Ç¯¡¢¤½¤ÎÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤¬¡Ö¼«Ì±ÅÞÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¡×¡¢ÆÃ¤Ë10¿Í¼å¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¤¿¤À¡¢Èó¸ø³«¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ÇÀÇÀ©¤Î½ÅÍ×»ö¹à¤ò·è¤á¤ëÆÈÆÃ¤Î´·½¬¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÌ©¼¼À¯¼£¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¤Ä¤­¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¡ö¡ö¡ö¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ö½µ´©¿·