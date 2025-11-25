ÃÀÇ¹¤¬¤ó¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹âÇ¯¤ÇÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½é´ü¾É¾õ¤¬Ë³¤·¤¯¸«²á¤´¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤­¤Ë¤Ï¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÀÇ¹¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤òÃÎ¤ë¤È¡¢Áá´üÈ¯¸«¤äÍ½ËÉ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃÀÇ¹¤¬¤ó¤¬È¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤Ç¯Îð¤ä¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ø½÷À­¤ËÂ¿¤¤¡ÖÃÀÇ¹¤¬¤ó¡×¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ç¯Îð¤ÈÁá´üÈ¯¸«¤ÎÊýË¡¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿