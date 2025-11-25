Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼(R)¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£¹â¤µÌó15¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¥Ä¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ±¤¯¿·¤·¤¤¥Ä¥ê¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Î³Æ½ê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤¢¤Õ¤ì¤ë¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤â½¼¼Â¡£¸«¤É¤³¤í¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ