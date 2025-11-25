国際卓球連盟（ITTF）は25日、2025年第48週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30に日本勢5選手がランクイン 男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が1つ順位を下げたものの、日本勢トップの5位をキープ。18歳の松島輝空（木下グループ）も8位に位置し、2選手がトップ10入りを維持している。戸上隼輔（井村屋グループ）は20位、宇田幸矢（協和キリン）は26位、篠塚大登（愛知工業大）は28位で、計