¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÏ¸µ¤ÎÆàÎÉ¸©¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ²Ã¸î°¡°Í ¡Û ÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¤Ç³®Àû¥é¥¤¥Ö¡Ö25Ç¯ÌÜ¤Î¤¿¤À¤¤¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¤ß¤ó¤Ê¤Î°¦¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤¤¤Ü¤ó¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤¿¤è¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡×²Ã¸î°¡°Í¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçÏÂ¹âÅÄ¤µ¤¶¤ó¤«¥Û¡¼¥ë¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢Çò¤¤°áÁõ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡¢²Ã¸î°¡°Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê