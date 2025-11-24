Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡Ù¤Ï¡¢11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¡ÊVOL 1¡ÊÂè1¡Á4ÏÃ¡Ë¡§11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢VOL 2¡ÊÂè5¡Á7ÏÃ¡Ë¡§12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡ËËÜºî¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¥Û¡¼¥­¥ó¥¹¤ËÆÍÁ³½Ð¸½¤·¤¿¡ãÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡ä¤È¤¤¤¦¡È°ÛÀ¤³¦¤Î¶¼°Ò¡É¤Ë¡¢¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Ê¾¯Ç¯¾¯½÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡õÀÄ½ÕÊª