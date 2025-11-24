シリーズ開始から15年、ついに完結――！世界的な大ヒットシリーズ『ダウントン・アビー』の映画第3弾『ダウントン・アビー／グランドフィナーレ』（原題『Downton Abbey: The Grand Finale』）は、1月16日（金）よりTOHO シネマズ日比谷ほかにて全国公開する。この度、華麗なる社交界と愛すべきキャラクターたちの場面写真9点が解禁！