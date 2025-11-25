¿åËóÉÂÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¤Ë´ð¤Å¤­´Ä¶­¾Ê¤¬2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÎËÜ³Ê¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤¹¤ë½»Ì±¤Î·ò¹¯Ä´ºº¤ò½ä¤ê¡¢ÀÐ¸¶¹¨¹â´Ä¶­Áê¤Ï25Æü¤Î³ÕµÄ¸åµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤Ç»î¸³Åª¤Ë¿Ç»¡¤ä¸¡ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ä´ºº¤ÏÆ±¸©Å·Áð»Ô¤Ê¤É¤Î½»Ì±Ìó40¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢1Çñ2Æü¤ÎÆüÄø¤ÇÌä¿Ç¤ä¿Ç»¡¡¢¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¡£¿Ç»¡¤ÈÌä¿Ç¤ËÇ¾¼§·×¤ÈMRI¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥Á¥ë¿å¶ä¤Î±Æ¶Á¤ò´Þ¤à·ò¹¯¾õÂÖ¤òµÒ´ÑÅª¡¦Áí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë