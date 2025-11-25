¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï25Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬²­Æì¸©Í¿Æá¹ñÅç¤Ø¤Î¼«±ÒÂâ¥ß¥µ¥¤¥ëÉôÂâÇÛÃÖ·×²è¤ò¡Ö¶ÛÄ¥¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿ÈãÈ½¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£ÇÛÈ÷Í½Äê¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÏËÉ¸æ¤¬ÌÜÅª¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£