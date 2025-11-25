日本の山粼国連大使は24日、高市首相の発言撤回を求めた中国の国連大使に反論する書簡を事務総長宛てに送りました。これに関連して、木原官房長官は「事実に反する中国側の主張は受け入れられず、しっかりと反論していく必要がある」と強調しました。木原官房長官「事実に反する中国側の主張は受け入れられず、日本政府としてはしっかりと反論、そして発信していく必要があると考えます」木原官房長官はその上で、「政府とし