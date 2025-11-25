¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¾ðÊó´Ä¶­¤ÏÆü¡¹·ã¤·¤¯ÊÑ²½¤·¡¢¿ô¥ö·îÁ°¤Î¡ÖÀµ²ò¡×¤¬º£Æü¤Ç¤Ï¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸¼Ò²ñ·Ï¸¦µæ²Ê¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¡¢»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ê¤É¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ³Î¼Â¤Ê´Ä¶­¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¸ÃÄ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸úÎ¨Åª¤«¤Ä½ÀÆð¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¨¤ë¤«¤òÍýÏÀÅª¤Ë²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Û¤«¡Ö¼Ò²ñ³Ø½¬¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¸¦µæ¡× È¯É½Æü¡§2025Ç¯11·î24Æü·ÇºÜ»ï¡§Proceedi