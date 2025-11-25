¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ë¤è¤ê¼çÆ³¤µ¤ì¤¿¡¢ÂçÅýÎÎ¼óÀÊÊäº´´±¤Î´É³í²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿À¯ÉÜµ¡´Ø¡ÖÀ¯ÉÜµ¡´ØÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê(DOGE)¡×¤¬²ò»¶¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DOGE¤ÏÇ¤´ü¤ò8¥«·î»Ä¤·¤¿¾õ¶·¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢DOGE¤Ï¤³¤ÎÊóÆ»¤¬¸íÊó¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢²ò»¶¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Exclusive: DOGE 'doesn't exist' with eight months left on its charter | Reutershttps://www.reuters.com/world/us/doge-doesnt-exist-with-eigh