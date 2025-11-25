¿·¤·¤¤Ç¯¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¸µÆü¤ÎÄ«¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é±ïµ¯ÎÉ¤¯¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤Ç´¥ÇÕ¤·¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Âè°ì¼òÂ¤¤«¤é¡¢Âç³¢Æü¤ÎÅöÆü¤Ëºñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¼ò¤ò¡¢ÍâÆü¤Î¸µÃ¶¸áÁ°Ãæ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö³«²ÚÂç³¢Æü¤·¤Ü¤ê¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Âè°ì¼òÂ¤¡Ö³«²ÚÂç³¢Æü¤·¤Ü¤ê¡×  ¿½¹þÄùÀÚ¡§2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)¤ªÆÏ¤±Æü¡§2026Ç¯1·î1Æü(¸µÆü) ¸áÁ°Ãæ¡Ê°ìÉôÃÏ°è½ü¤¯¡Ë²Á³Ê¡§2ËÜ¥»¥Ã¥È 5,5