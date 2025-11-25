EXILE NESMITH&ÂçÀ¾°ì»Ë·§ËÜ»ÔÄ¹ ÃÏ°è¶¦À¸µÚ¤Ó¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLDH JAPAN¤È·§ËÜ»Ô¤Ï¡Ø¤¯¤Þ¤â¤È²ÖÇî2025¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡¢11·î24Æü¤¯¤Þ¤â¤È³¹¤Ê¤«¹­¾ì¡¿¥µ¥¯¥é¥Þ¥Á¥¯¥Þ¥â¥ÈÁ°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤ÎEXILE NESMITH¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£EXILE NESMITH¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈµÚ¤Ó¥ß¥Ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á