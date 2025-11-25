À¤³¦¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÉ½¾´¤¹¤ëº£Ç¯¤Î¡Ö¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¡¢24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤ËÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÖLast Days ºäËÜÎ¶°ì ºÇ´ü¤ÎÆü¡¹¡×¤¬¥¢¡¼¥ÈÈÖÁÈÉôÌç¤ÇÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¤Î¡Ö¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯4·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï¡¢2024Ç¯¥í¡¼¥º¡¦¥É¡¼¥ë¾Þ¡Ê¥¢¡¼¥ÈÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢Àè·î¹Ô¤ï¤ì¤¿25Ç¯¥¤¥¿¥ê¥¢¾Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÐÉÊºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¤â¤Ã¤È¤âÊ¸²½¡¦·Ý½ÑÌÌ¤ÇÍ¥¤ì¤¿ºî