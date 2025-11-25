¥»¥ê¥¹¥¿¤Ï¡¢°å»Õ¤ä»õ²Ê°å»Õ¤Ê¤É¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌµÎÁZoom¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¡ØSunday Wellness Breeze Season 32 Stage 4¡Ù¤ò2025Ç¯12·î7Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖAGEs¤È±¿Æ°´ï¼À´µ¡×¤È¤·¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò°¦ÃÎ°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼Ì¾¸Å²°ÂèÆóÉÂ±¡À°·Á³°²Ê°åÄ¹¤Î¾®ß·Íª¿ÍÀèÀ¸¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢¹ü¤ä¶ÚÆù¤ÈÅü²½¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò¶¦Í­¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥»¥ê¥¹¥¿¡ÖSunday Wellness Breeze¡×  ³«ºÅ