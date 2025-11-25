¿À¸Í»Ô¡¢¥®¥Ã¥¯¥¹¡¢BIPROGY¡¢»°°æÉÔÆ°»º¡¢UDCK¥¿¥¦¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î5¼Ô¤Ï¡¢ÅÔ»ÔOS¤Î¿·¤¿¤Ê¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥Õ¥Ñ¥¹¡×¤È¡ÖDot to Dot¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹ñÆ»2¹æÀþ¤ÎËýÀ­Åª¤Ê½ÂÂÚ²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£½ÂÂÚ²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö(¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼)¤È¥Ï¡¼¥É»Üºö(¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹±¿¹Ô)Æ±»Üºö¤Ï¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç¤âËýÀ­Åª¤Ë½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆ»2¹æÀþ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥Ï¡¼¥É¤Î¼êË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÄÌ¹Ô»þ´ÖÂÓ