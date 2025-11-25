¹ÖÃÌ¼ÒËÜ¼Ò¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤¬À­Åª¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¡×¤ÎÅÏÊÕ¥»¥ó¥¹¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬¡¢¼Ì¿¿½µ´©»ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤Îµ­»ö¤ÇÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢È¯¹Ô¸µ¤Î¹ÖÃÌ¼ÒÂ¦¤Ë1100Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤äÄûÀµµ­»ö¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï25Æü¡¢220Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¡£È½·è¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯2·îÈ¯Çä¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ï¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¥»¥ó¥¹¤µ¤ó¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Þ