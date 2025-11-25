¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Æ¥è¥ó¤¬¿·¶Ê¡ØPanorama¡Ù¤Ç²áµî10Ç¯´Ö¤Î²»³Ú¤È¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥è¥ó¡¢¡ÖÅò¾å¤êÉ÷¡×¤ÎÈ©¸«¤»¥·¥ç¥Ã¥ÈÍè¤ë12·î1Æü¡¢¥Æ¥è¥ó¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µ­Ç°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPanorama¡§The Best of TAEYEON¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¿·¶Ê¤Ç¤¢¤ê¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØPanorama¡Ù¤ò´Þ¤á¡¢¥Æ¥è¥ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤Î¤¦¤Á¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê»þ´ü¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÁª¤ó¤À24¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£²áµî10Ç¯´Ö¤Î