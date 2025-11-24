2024年1月に新NISAがスタート。そのタイミングで投資を始め、約2年間で株式市場の急上昇や大暴落を経験した人も多かったはずだ。3年目を迎える2026年は、投資を見直すいい機会。ここでは、NISAの「つみたて投資枠」で買うのに適した、おすすめの投資信託を紹介！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモンド・ザイ」2026年1月号の「2026年NISAはこの9本の【投信】を買え！」を基に再編集。データはすべて雑誌掲載時のもの。NISAの