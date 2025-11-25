ÄÌ¿®´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¡¦¥Ô¡¼¡¦¥¨¥¹¡¦¥×¥í¤Ï11·î21Æü¡¢¼«¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ê·Ù»¡½ð¤Ê¤É¸øÅªµ¡´Ø¤ÈÆ±¤¸ÈÖ¹æ¤Ëµ¶Áõ¤µ¤ì¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï2025Ç¯2·î8Æü¤«¤é3·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡ÛÈ¯¿®¼ÔÈÖ¹æ¤Îµ¶Áõ¤Ï¡¢Àµµ¬¤ÎÈÖ¹æ¤òº¾¾Î¤·¤Æ¿®ÍêÀ­¤òÁõ¤¦¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·ÅÅ