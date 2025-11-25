Image: Amazon ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢Çö¤µ¤Ç¾¡Éé¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©ºÇ¶á¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤âÂ¿ÍÍ²½¤Î»þÂå¡£ÂçÍÆÎÌ¡¦¹âÂ®½¼ÅÅ¡¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡¦¥µ¥¤¥º¡¦°Â¤µ¡Ä¤È¡¢¤Ò¤È¤½¤ì¤¾¤ìµá¤á¤ëÍ×ÁÇ¤¬°ã¤¤¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬²ò¤¬°Û¤Ê¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»ý¤ÁÊâ¤¯¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤·¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢1ÅÀ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢º£ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ï¥³¥¤¥Ä¤«¤â¤·