¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Ï25Æü¡¢3·î5Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëWBC³«Ëë100ÆüÁ°¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ÇWBC½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡ÚÆüÄø¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦WBC¡¢3·î5Æü¤Ë³«Ëë ¡ª ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ï6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÂæÏÑÀïÂçÃ«¤Ï2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢¡Ö2026 WORLD BASEBALL CLASSIC¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥³¥é¡¼¥¸¥å¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤Ï·è¾¡¤ÇÍÞ¤¨¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«Âå