¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤Ï11·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¹¤Æ¤­¤Ê¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ø¸¶è½Çµ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¤·¤¤¤Ä¤âÂç¹¥¤­¡×»Ø¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¤ÉÕ¤±¤Ð¡¢33ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò6ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£21Æü¤Ë33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢1¡Á5ËçÌÜ¤Ï½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¤¹¡£½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤