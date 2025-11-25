»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡¢¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤é¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬24Æü¡¢ÄÅ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅ»Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃæÀªÃÏ¶è¤òµòÅÀ¤ËJ¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡Ö¥Ù¥ó¥»¥É¡¼¥ë¥ß¥¨¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¡×¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ»°½Å¸©¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È½é¤á¤Æ³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£24Æü¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¯´ë¶È¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢7¤Ä¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¹¤·Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò