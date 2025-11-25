¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£WBC³«Ëë¤ò¤Á¤ç¤¦¤É100Æü¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÃ«¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2023Ç¯Âç²ñ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢2026Ç¯Âç²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ËÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç