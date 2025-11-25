¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤è¤ê¡ÖMG 1/100 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹¥ë¥×¥¹ÍÑ ³ÈÄ¥¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¡×(2,970±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î25Æü(²Ð)12»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖMG 1/100 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹¥ë¥×¥¹ÍÑ ³ÈÄ¥¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¡×(2,970±ß)¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤è¤ê