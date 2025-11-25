NEC¤ÎFW±ö³­·ò¿Í¤òÆ±Î½¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ11·î23Æü¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè13Àá¤Ç¡¢±ö³­¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡¢º´Ìî¹ÒÂç¡¢¤ÎÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤òÍÊ¤¹¤ëNEC¤Ï¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÅÏÊÕ¹ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£´¡Ý£²¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ë±ö³­¤Ï68Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¤¹¤ë¤È£²¡Ý£²¤Ç·Þ¤¨¤¿84Ê¬¤Ëº¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤­¹þ¤à¡£¤µ¤é¤Ë90¡Ü£±Ê¬¤Ë¤Ïº´Ìî¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤é¸«»ö¤Ê