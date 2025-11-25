¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/25¡Û½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè42ÏÃ¤¬¡¢11·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×É×ÉØÌò¡¢X¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡Ö¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¼ç±éÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È