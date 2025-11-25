7¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ENHYPEN¤¬¡¢22Æü¸á¸å11»þ30Ê¬¤«¤é23Æü¸áÁ°5»þ¤Þ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¾¾Ô³¶è¤Î¥í¥Ã¥Æ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯µ­Ç°¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØENHYPEN 5th ENniversary Night¡Ù¤ò³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï·×3000¿Í¤ÎENGENE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤âÆ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1Éô¸ø±é¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦201¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬»ëÄ°¤·¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥