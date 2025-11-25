¹áÀî¡¦Åì¤«¤¬¤ï»Ô¤Ç11Æü¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤¬ÌÐ¤ß¤«¤éÆÍÁ³Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¥¤¥Î¥·¥·¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡£ÌÜ·â¼Ô¤ÏµîÇ¯¤â¼þÊÕ¤Ç¥¤¥Î¥·¥·¤Î·²¤ì¤ÈÁø¶ø¤·¡¢µÞ¥Ö¥ì¡¼¥­¤Ç²óÈò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Çö°Å¤¤ºäÆ»¤ÇÆÍÇ¡¥¤¥Î¥·¥·¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¾×ÆÍ11Æü¡¢¹áÀî¡¦Åì¤«¤¬¤ï»Ô¤Ç¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥É¥·¥ó¡×¤È¾×·â²»¤¬¶Á¤­ÅÏ¤ê¡¢²¿¤«¤¬¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë½Ö´Ö¤À¡£ÌÜ·â¼Ô¡§±¦Â¦¤Ë¤Ç¤ó¤°¤êÊÖ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢²»¤â¼Ö²õ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡£Çö°Å¤¤ºä