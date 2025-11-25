¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¡Ê37ºÐ¡Ë¤¬11·î21Æü¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄ¤È¤ÎYouTube¥³¥é¥Ü¤ò¸ø³«¡£¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄ¤È½é¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ï¡Ö¥¯¥½À¸°Õµ¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ï¤Ï¾®¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¤Ê¤ÉÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Û¥é¥óÀé½©¤¬¡¢12Ç¯´ÖÉÔÄê´ü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤â¤ó¤¯¤â¤ó¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡ÈÃã¿§¤¤¤ªÊÛÅö¡É