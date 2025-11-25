Åìµþ»þ´Ö10:12¸½ºß £Î£Ù¸¶ÌýÀèÊªJAN 26·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á58.78¡Ê-0.06-0.10%¡Ë ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ÆNY»Ô¾ì¤ÇÈ¿È¯¤Î¸¶ÌýÀèÊª¤Ï¾®°Â¤¤¡£