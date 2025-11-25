´Æ½¤°å»Õ¡§¹âÆ£ ±ß¹á¡Ê°å»Õ¡Ë ËÉ±Ò°å²ÊÂç³Ø¹»Â´¶È / ¸½ºß¤Ï¼«±ÒÂâºå¿ÀÉÂ±¡¶ÐÌ³ / ÀìÌç¤ÏÈéÉæ²Ê Å·á×áì¤Î³µÍ× Å·á×áì¡Ê¤Æ¤ó¤Ý¤¦¤½¤¦¡Ë¤Ï¡¢¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÈ±Ö·Ï¤¬¼«¿È¤Î¾åÈéºÙË¦¤òÀÜÃå¤µ¤»¤ëÊ¬»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¶·â¤·¡¢Ç´Ëì¤äÈéÉæ¤Ë¿åá×¤ä¤Ó¤é¤ó¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£ ¼ç¤Ë40～60Âå¤ËÈ¯¾É¤·¡¢½÷À­¤Ë¤ä¤äÂ¿¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢Å·á×áì¤Ç»ØÄêÆñÉÂ¼õµë¾Ú¤ò¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÆüËÜ¤ÇÌó3,200¿Í¤È