¡ÖÀ¾ÍÎ²Û»ÒÊÞ ÉÔÆó²È¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯¹¥É¾¤ÎÊ¡ÂÞ¤òº£Ç¯¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡Ö¥ß¥Ë¥ì¥È¥í¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤Ç³Ú¤·¤¤µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ¾ÍÎ²Û»ÒÊÞ ÉÔÆó²È ¶äºÂ»°±ÛÅ¹¡×¸ÂÄêÊ¡ÂÞµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥¤¥á¡¼¥¸ËèÇ¯¡¢ÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥ì¥È¥í¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ë¡£2026Ç¯¤ÏÉÔÆó²È¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ö¥ß¥ë¥­¡¼¡×¤¬È¯Çä75¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¡¢²«¿§¤ÎT¥·