ÆüËÜ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¡Ö´Ú¹ñ¤ÇÂ»²õ¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤¬Â¿¿ôÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æµõµ¶¾ðÊó¤ò¹­¤á¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬´Ú¹ñ·Ù»¡¤ÎÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£24Æü¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£¥µ¥¤¥Ð¡¼ÁÜººÂâ¤Ï21Æü¡¢30Âå¤Î¥Á¥ç»á¤òÅÅµ¤ÄÌ¿®´ðËÜË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÎÈïµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢»ö¾ðÄ°¼è¤·¤¿¡£¥Á¥ç»á¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô96Ëü¿Í¤òÊú¤¨¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥Ç¥Ü¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¼ç¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±»á¤Ï¡¢Àè·î22Æü¤Ë¡ÖºÇ¶á¥Ó¥¶¤Ê